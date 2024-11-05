美售台NASAMS飛彈系統　幕後推手曝光

胡振東。（Tony C T Hu臉書） 中評社台北11月5日電／美國拜登政府10月25日宣布，將對台出售3套“國家先進地對空防空飛彈系統（NASAMS）”，NASAMS在亞太地區僅澳洲和印尼兩國擁有。而幕後神秘推手曝光，就是曾任職於美國國防部的胡振東。他自美國空軍中校退役後，還擔任過美國在台協會副組長、雷神公司台灣總經理。



美國售台的3套NASAMS防空飛彈系統，含括3組哨兵雷達系統（AN/MPQ-64F1）、123枚增程型先進中程空對空飛彈（AMRAAM-ER）、2組AMRAAM-C8導引模組及4套多功能資訊發布系統（MIDS）等設備。另一筆AN/TPS-77、AN/TPS-78雷達系統及相關設備8.28億美元，將為中程至長程空中監視提供多功能地面雷達設備。



根據《中時新聞網》報導，軍事專家梅復興日前發文指出，美國此次出售的3套系統，基本上就是三個連。包含123枚增程型先進中程空對空飛彈（AMRAAM-ER），可提供短程至中程（最大理論射程約50公里）的完整防空涵蓋，可有效攔截戰機、直升機、巡弋飛彈、無人機等各種目標，有效攔截高度從低空到約1萬5000公尺。



台飛指部前軍官周宇平曾指出，NASAMS的火控操作中心，可指揮旅級以下的防空部隊，快速且有效的實施辨識與攔截，大幅縮短反應時間，並可減少誤判的機率，使攻擊方難以突穿防護空域，確保防護區安全。



周宇平披露，NASAMS系統其實是康士伯防務與航空航天（Kongsberg Defence & Aerospace）和雷神技術公司共同開發，早期合作是在提升鷹式飛彈性能，還曾經來台參加台北航天展。



美國國防部前官員胡振東4日在軍事網站主持人RJ的網路直播時透露，好幾個月以前，雷神公司就跟他說，NASAMS成功的機會已經到了，但不能講。胡回憶，他剛到雷神時，雷神正在升級鷹式飛彈，台灣還有900枚鷹式飛彈。但他認為，NASAMS比較好，可以取代鷹式飛彈。



對於NASAMS案子做成功，胡振東說，他非常高興，10幾年了！台灣現在有一層一層的防護，真的是台灣需要的！



胡振東1956年生於台北市，當他就讀建國中學一年級時，因父親經商，全家移民至美國並在那裡完成了他的學業。於1977年加入美國空軍，是美國空軍中校退役，曾擔任美國國防部亞太事務台灣區高級主任、美國在台協會副組長、雷神公司台灣總經理。

