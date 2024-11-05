施俊吉遭撤職掀內鬥　卓榮泰：全盤人事考量

卓榮泰接受媒體採訪。（中評社 鄭羿菲攝） 中評社台北11月5日電（記者 鄭羿菲）前“行政院副院長”、台灣金聯董事長施俊吉上周突遭撤職，施並直言“合理懷疑是因擋人財路”，掀起“賴政府”派系內鬥茶壺風暴。“行政院長”卓榮泰5日並未正面回應相關爭議，他僅說，人事更迭都是全盤考量，對於卸任者，我們不會忘記任內勞苦功高的表現。



卓榮泰說，政務人員與各事業單位負責人的更迭，都是基於全盤人事的考量規劃。對於新任者我們寄予厚望，要求能夠勇於創新，但對於卸任的，我們也不會忘記在任內勞苦功高的各種表現。



卓榮泰指出，新任者在人事法規制度底下，及對“國家”財產使用、管理、收益、投資等，都有嚴明規範，未來“財政部”也會加強監督，不容任何事業單位負責人，對個人或家族成員有特權與不法，請社會大眾放心。



卓榮泰今天率領相關單位前往“立法院”，報告“明年度“中央政府”總預算案”及“中央政府”前瞻基礎建設計劃第5期特別預算案”編製經過，並備質詢。他在會前受訪時做出以上表示。



賴清德上任後，多項公股事業機構高層人事安排爭議頻傳，施俊吉上周突遭撤台灣金聯董事長職位，由雲林縣前農業處長呂政璋接替。由於呂政璋的背景、資歷與施俊吉差非常多，因此引發爭議。爭議擴大的原因是，施俊吉打破沉默召開記者會質疑，他遭拔官與雲林北港工業區土地標案有關，當年時任“立委”蘇治芬阻擋干擾投標，呂政璋也與蘇治芬關係密切，擔心“國家”資產恐被賤賣。



台灣金聯是一家資產管理公司，2001年由“財政部”與銀行商業同業公會全台聯合會主導下成立，業務是協助台灣各家金融機構處置不良債權，由於公營銀行對台灣金聯持股較多，因此也被視為泛公股公司。