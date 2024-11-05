菲綠電一度4元郭智輝有信心　卓榮泰不背書

藍委張智倫。（中評社 俞敦平攝） 中評社台北11月5日電(記者 俞敦平)中國國民黨籍“立委”張智倫今日在“立法院”會質詢時，質疑台灣本土再生能源價格過高，相比之下，“經濟部長”郭智輝日前提及，從菲律賓購電的價格明顯便宜，更顯示出本土再生能源價格並不合理。郭智輝對此表示，這是規模效應所致，所以這樣的成本差異屬於合理。張智倫轉而詢問“行政院長”卓榮泰對此的看法？卓未正面表態，只強調郭智輝具備不少新穎的思維，這些想法都有助於未來政策的多元發展。



卓榮泰今天率領相關單位前往“立法院”，報告“明年度“中央政府”總預算案”及“中央政府”前瞻基礎建設計劃第5期特別預算案”編製經過，並備質詢。



張智倫質詢時首先指出，台灣目前的再生能源成本偏高，如風力發電每度電需新台幣6.5元、新增的太陽能光電也高達4.8元，相較之下，郭智輝主張的菲律賓購電僅需4元，引發疑問。他擔憂未來若超過50%的電力需仰賴民間採購，政府將喪失掌控力，進一步降低民眾對政府的信任，詢問郭智輝是否認同目前台電採購再生能源價格過高，以及這是否意味中間存在可觀利潤。



郭智輝解釋，電力價格差異來自規模效應。菲律賓擁有更大規模的建置能力，成本自然降低，而台灣地狹人稠，設置受限，導致成本居高不下。他自信能在國際市場上找到更便宜的電源。



張智倫問卓榮泰是否支持郭智輝的觀點，卓對此強調，台灣電力發展受地理與市場限制，但他讚賞郭智輝的創新思維，並表示這類新方法需要時間驗證和調整。卓榮泰表示，政策推行需經過審慎考量，且每個合作時程、預算都經過仔細規劃。



張智倫最後表達了對現行綠能政策的強烈憂慮，認為政策不穩使民眾不安，也給台電基層員工帶來巨大壓力。他呼籲郭智輝多聽取台電基層聲音，理解基層員工的實際困境，進而調整政策，使“中央”更能接地氣，聆聽基層人民的需求。