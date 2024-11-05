陳啟昱行蹤不明　鄭銘謙：南檢有掌握

鄭銘謙接受媒體採訪。（中評社 楊騰凱攝） 中評社台北11月5日電（記者 楊騰凱）台南地檢署偵辦光電弊案，前台鹽綠能公司董事長陳啟昱1日人間蒸發，未於羈押庭現身，南檢4日發布通緝。對此，台“法務部長”鄭銘謙表示，陳啟昱人到底在哪裡，南檢有所掌握，檢方也會指揮相關單位進行全面追緝，也有跨部會啟動境管，限制出境出海的防逃措施。



陳啟昱涉嫌與包商共謀詐財掏空台鹽11億元，目前遭到檢方偵辦，台南地方法院1日重開羈押庭，陳啟昱未到庭，目前行蹤不明。



陳啟昱曾任高雄市副市長，當時的高雄市長為民進黨籍“監察院長”陳菊。



“行政院長”卓榮泰今日率“內閣”團隊赴“立法院”進行總預算案編製經過進行報告並備質詢，鄭銘謙於會前受訪。



至於陳啟昱是否已經逃離台灣？鄭銘謙說，台南地檢署已經發布對陳啟昱的通緝，至於陳啟昱人到底在哪裡，台南地檢署應該有所掌握，台南地檢署會指揮相關單位進行全面追緝，這部分我們尊重台南地檢署。



國民黨“立委”謝龍介在上月23日質詢“法務部長”時曾說他接獲情報，有一名牽扯許多重案、過去曾是執政黨高層的嫌疑犯，聽說要走了，要有關單位超前部署，別讓人跑了。謝龍介提供情報，“法務部”有收到？



鄭銘謙表示，有委員提供資料給我們，台南地檢署也已經分案偵辦，



是不是未及時偵辦，防逃機制沒做好？



鄭銘謙表示，在防逃機制方面，我們就是已經立即分案調查，也有跨部會境管限制出境出海的措施。



媒體追問，會覺得此案是司法笑話嗎，都有“立委”示警了，人還是跑了？鄭銘謙回說，我們認為陳啟昱有逃亡串證之嫌，10月就已經聲請羈押。