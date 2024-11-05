綠委承認“喜歡劉德華” 加碼吐1句遭圍攻

綠委許智傑。（中評社資料照） 中評社台北11月5日電／香港藝人劉德華日前來台舉辦演唱會，遭民進黨“立委”王定宇質疑立場“媚共”，風波持續延燒。綠委許智傑在政論節目上透露，自己從高中時代就很喜歡唱劉的歌、“還蠻喜歡他的”，甚至還當場清唱一小段劉的歌曲〈天意〉。但也因一句“〈中國人〉這樣敏感的歌不要唱”，遭到其他來賓圍攻。



陸委會針對此事出面回應，強調劉德華從未有過傷害台灣的言論，王定宇立刻慘遭打臉。



演藝圈大姊大、知名製作人“寬姐”邱瓈寬4日在綠委王定宇先前質疑劉德華“媚共”的臉書留言開罵，要王“滾回去耍你的政治寶！少在那找藝人說事”，此舉讓不少網友直呼，“寬姐這個世界有妳真好，聽妳講公道話就是爽”、“寬姐好帥”、“寬姐火力全開，這臉打得真腫”。但也掀起正反兩派網友隔空開戰。



根據《中時新聞網》報導，綠委許智傑昨在政論節目《少康戰情室》表示，自己從高中時代就很喜歡唱劉德華的歌，“我還蠻喜歡他的”。許智傑說，唱〈舞女〉不是就會變成舞女外，許智傑也在節目現場清唱一小段劉德華的〈天意〉。但因高音唱不上去，許清了嗓門，此舉引起其他來賓大笑。



針對這次劉德華演唱〈中國人〉，許智傑話鋒一轉，指出台灣內部有許多不同立場的人，劉應該要有同理心，要顧及台灣的深綠民眾，像〈中國人〉這樣較為敏感的歌就不要唱。



此說法立刻被節目代班主持人、資深媒體人王淺秋反問，“哪裡敏感了”？同台的中國國民黨籍台北市議員李柏毅提到，劉德華過去曾大力幫助台灣，綠營這次對他的批評非常不妥。台灣民眾黨“立委”張啟楷也說，民進黨最近對藝人實在管太寬。