遭中油重批置之不理　郭智輝：尊重各種意見

台“經濟部長”郭智輝受訪。（中評社 俞敦平攝） 中評社台北11月5日電(記者 俞敦平)台灣中油昨日舉行新任董總交接典禮，“經濟部長”郭智輝因行程衝突未能出席，遭工會批評“重電輕油”。郭智輝今日受訪時解釋，缺席是由於繁忙行程，並表示尊重工會和外界的各種意見，對批評未進一步回應。



台灣中油昨日舉行新任董事長方振仁與總經理張敏的布達交接典禮，郭智輝因行程衝突未能出席，由次長連錦漳代為監交。中油工會理事長陳嘉麟在典禮上表示，中油作為“經濟部”下最大的公營企業，長期以來負擔沉重，高達92%的負債比已影響國際信用評等，但“經濟部”卻專注於台電的撥補和其他電力議題，對中油困境置之不理。他更提到，前董事長李順欽未受邀參加典禮，批評“經濟部”處理方式不當，並再度質疑菲電輸台及新四輕外移計劃，認為這不利於台灣石化業及相關產業鏈。



郭智輝今天隨“行政院長”卓榮泰前往“立法院”，報告“明年度‘中央政府’總預算案”及“‘中央政府’前瞻基礎建設計劃第5期特別預算案”編製經過，並備質詢。



郭智輝受訪時強調，他對各方批評表示尊重，也解釋缺席中油的交接典禮是因為有接待外賓的行程。



郭智輝說，當天因行程繁忙，包括接見外賓及其他重要會議安排，無法親自出席中油典禮，但請次長代替出席是正常的行政安排。他強調，尊重工會及各界的批評，但工會指控“重電輕油”一事，每個人都有自己的看法，“經濟部”尊重各方觀點而不作過多回應。