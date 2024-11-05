新兵在廁所開槍　顧立雄：撿到訓練用空包彈

顧立雄接受媒體採訪。（中評社 俞敦平攝） 中評社台北11月5日電(記者 俞敦平)針對台灣陸軍109旅龍華營區廁所傳出槍響，台“國防部長”顧立雄今天受訪表示，在基地訓練戰術測考期間，基於實戰化需求都會配發步槍，新兵是撿到訓練用空包彈在廁所內射擊，“槍並不是他去偷來的”。



台“國防部長”顧立雄今日於“立法院”接受聯訪中回應多項軍事議題，包括陸軍新兵廁所槍響事件、實戰化訓練的風險控管、大武艦防颱作業、以及後備軍人裝備交付進度。他強調，軍方訓練將持續強化，並確保安全管理周延。



台媒報導，陸軍109旅的虎躍部隊新竹湖口營4日在營區內的廁所突然傳出槍響，一名義務役新兵，被發現在廁所內持步槍開了一槍。



顧立雄表示，事件發生在部隊進行戰術測考期間，新兵所攜步槍屬正當配發，子彈則為撿拾的訓練用空包彈。他說，這一情況並非槍支管理疏失，而是實戰化訓練環境中的突發事件。



顧立雄指出，軍方實戰化訓練模式參考美軍，目的是模擬真實戰場以提升戰力，但也認知到風險控管的重要性。他承諾未來將加強法紀教育與安全管理，減低潛在風險，保護官兵與社區安全。



另外針對大武艦在下水未滿半月即返回船塢的情況，顧立雄澄清，該艦並無異常狀況，此舉僅是因應颱風來襲的防颱措施，海軍亦已提供詳細說明。此外，海馬斯多管火箭系統的交運進展順利，所有裝備都按計劃進行交付。



在後備軍人裝備更新方面，顧立雄提到，夜視鏡與T-85榴彈發射器將於年底完成交付，而T-75班用機槍等裝備則預計在明年四月底前交付完畢，確保後備部隊的作戰效能得到全面提升。