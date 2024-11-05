五大專業全有親信酬庸　藍轟賴清德引公憤

國民黨團召開記者會，左起藍委廖偉翔、賴士葆、王鴻薇及李彥秀。（中評社 楊騰凱攝） 中評社台北11月5日電（記者 楊騰凱）中國國民黨“立法院”黨團今日召開記者會批評，“賴政府”近期的人事案都遭質疑酬庸令各界公憤，包括無相關經驗的“交通部長”陳世凱，挺賴的“國策顧問”陳輝東兩個女婿黃仲銘、陳昱凱接任資策會董事長以及貿協副董事長，賴清德踐踏經濟、交通、新聞、金融、資訊五大專業，人事任命昏庸。



國民黨團今日召開“賴清德人事昏庸為酬庸！踐踏經濟、交通、新聞、金融、資訊五大專業！”記者會，由黨團首席副書記長王鴻薇主持，副書記長廖偉翔及“立委”賴士葆、李彥秀出席。



王鴻薇表示，“賴政府”有人事酬庸亂象，包括之前讓賴98歲的舅舅、基隆慶安宮主委童永擔任“總統府資政”，後來長期挺賴的“國策顧問”陳輝東兩個女婿黃仲銘、陳昱凱分別接任資策會董事長以及貿協副董事長。黃仲銘入主資策會後發現是無給職，竟立刻要求董事會通過董事長給薪外加年終獎金。陳昱凱的貿協副董事長也是無給職，“經濟部”竟再給陳昱凱糖協董事長，一個月爽領15萬元。



王鴻薇指出，現在連台灣金聯資產管理公司董事長，都將由前雲林縣農業處長呂政璋接任，現任董座施俊吉驚爆，會被換掉是因為“擋人財路”，直指與雲林北港土地標售有關。王鴻薇痛批，整體看來，賴清德踐踏經濟、交通、新聞、金融、資訊五大專業，已經引起各界公憤。



賴士葆表示，施俊吉昨天召開記者會，直指他的下台與台灣金聯史上最大的雲林北港土地標售有關，更指控前綠委蘇治芬阻礙該土地標售進行，而蘇治芬居然回應說“如果你知道人事任命的真相，一定會向我道歉。”這是直接在媒體前面威脅，這種人事任命還有真相不真相的，到底背後是有多黑？