羅智強批綠委抹紅無上限　卓榮泰也不認同

藍委羅智強。（中評社 俞敦平攝） 中評社台北11月5日電(記者 俞敦平)中國國民黨籍“立委”羅智強今日在“立法院”質詢“行政院長”卓榮泰時，針對民進黨籍“立委”吳思瑤及黑熊部隊不斷抹紅藍白兩黨提出質疑，並強調過去民進黨也曾退回總預算，反問當時是否受到中國大陸的指使？否則為何質疑如今藍白退回預退回預算就是受大陸指使？卓榮泰對此回應說，他並不認為藍白是因中國大陸授意而杯葛總預算。



“行政院長”卓榮泰今天率領相關單位前往“立法院”，報告“明年度‘中央政府’總預算案”及“‘中央政府’前瞻基礎建設計劃第5期特別預算案”編製經過，並備質詢。



羅智強質詢時指出，吳思瑤和黑熊部隊過度將藍白兩黨扣上親中帽子，這種行為宛如“小紅帽與大黑熊”搭檔，言辭間充滿諷刺。他質疑吳思瑤頻繁將藍白描繪成受中國大陸影響的行動，對此表示極度不滿。



羅智強進一步以2008年民進黨少數黨時，賴清德也曾提案退回總預算為例，指出當時並沒有人指控該行動受到時任中國的指使，反駁吳思瑤的現今指控毫無根據。羅智強強調，國民黨與民眾黨退回總預算，並非中國大陸下達命令，而是基於監督立場的正當行動。



面對羅智強的質疑，卓榮泰回應說，他從未認為藍白兩黨因中國大陸授意而杯葛總預算，並強調台灣作為一個民主深化的“國家”，人民擁有以合法手段表達意見的權利，而民主必須在合法框架內運作，即便面對在野黨的激烈質疑，仍要以理性協商解決分歧。