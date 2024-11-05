白要綠依法追加預算　否則總預算不付委審查

張啟楷。（中評社 鄭羿菲攝） 中評社台北11月5日電（記者 鄭羿菲）“賴政府”明年度總預算案因未依法編足預算而遭藍白“立委”聯手六度卡關，今天在“立法院”會質詢後能否順利付委，被視為藍白立場是否軟化關鍵。台灣民眾黨“立委”張啟楷5日在記者會上表態，若民進黨不依法追加預算，民眾黨團將反對總預算付委到底，別想付委！



民眾黨“立法院”黨團5日召開“總預算案卡關有解方？民進黨別再自己卡自己”記者會，黨團總召黃國昌、副總召吳春城、幹事長麥玉珍、“立委”黃珊珊、張啟楷出席。



張啟楷說，總預算今天能否付委，請民進黨不要造謠、不要卡住自己的總預算案、不要錯過最後補考機會。原民禁伐補償條例是“立法院”三讀通過的法案，民進黨是有史以來在“立法院”通過法定預算後，破天荒未依法編列預算。以前沒有行政部門不編列的，這開了最糟糕的惡例。



張啟楷指出，民眾黨無法接受民進黨弄法玩法。若民進黨繼續違法不依法追加預算，總預算案別想付委，民眾黨反對總預算案付委到底！解鈴還須繫鈴人，總預算案至今未付委是民進黨違法在先。若民進黨繼續知法違法，以後“立法院”通過的法定預算、主決議就都行不通了。這次關係到台灣法治、人民權利，民眾黨會堅持到底。



張啟楷認為，賴清德這幾天的態度似乎有些軟化，提到以“原民會”的基金、二備金追加預算。但無論是基金或第二預備金都不可行，預備金是人民的救命錢，怎麼能拿救命錢補？唯一的路就是追加預算。只要提出追加預算，結就可以解開。若民進黨不追加預算，民眾黨會反對付委到底。



“賴政府”明年度總預算案，因未依法編足原住民保留地禁伐補償金，每年每公頃新台幣6萬元等，遭藍白“立委”聯手表決六度卡關，要求“行政院”應依法編足預算，朝野互不相讓。“立法院”1日、5日邀請“行政院長”卓榮泰進行報告預算編製經過並備詢，5日質詢結束後，朝野將決定總預算案是否付委審查。