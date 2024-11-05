美選將揭曉　江啟臣：及早應對不確定因素

江啟臣。（中評社 方敬為攝） 中評社台中11月5日電（記者 方敬為）美國總統大選今天登場，預計將在台灣時間6日早上揭曉最終結果，可能對台產生的不確定因素，中國國民黨籍“立法院副院長”江啟臣今上午受訪表示，無論結果如何，希望美國在對台政策及對區域各項影響都能夠降至最低，他也提醒“賴政府”，要針對各項可能的不確定因素提前掌握，並要有所因應措施。



2024年美國總統大選11月5日舉行投開票，由民主黨現任副總統賀錦麗搭檔華茲對上共和黨總統候選人特朗普和范斯組合。江啟臣5日赴台中市新社區視察“2024新社花海暨台中國際花毯節”開幕前整備情況，對於美選議題受訪，作上述表示。



江啟臣說，傳統上大家都很在乎台美關係、美中台三邊關係，這幾年來又加上地緣政治因素，所以美國大選結果當然一定會影響到雙邊的關係，包括美台之間、兩岸之間、美中之間，還有美中台三邊之間的關係，更大一點甚至影響到區域，也就是印太的關係。



江啟臣表示，台灣作為地緣政治的最前線，不得不關心，政府甚至要提早做一些準備工作，無論美國大選的結果如何，各方都尊重，因為民主社會只要是透過正當程序選出來的結果，就是尊重選民的選擇，也希望無論最後是誰當選，在對台的政策方面，還有在整個區域的政治、經濟方面的影響能夠最小、越低，或者是往相對比較穩定及正面的方向前進。



江啟臣說，但是各個國家都有本身的國家利益要考量，所以台灣方面也必須思考，在美選投票結果出來後，台灣在外交、安全、兩岸上面的政策，應該要如何調整、因應，提醒“賴政府”有關單位要及早準備，確保情勢穩定。