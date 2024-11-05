重新開講為拼民眾黨代表？柯美蘭：過度聯想

柯美蘭今日在新竹縣新豐線舉辦護眼講座。（中評社 盧誠輝攝） 中評社新竹11月5日電（記者 盧誠輝）台灣民眾黨主席柯文哲的胞妹、台大醫院新竹分院眼科部主任柯美蘭今日在新竹縣新豐鄉舉辦護眼講座，這是柯美蘭沉寂幾個月後又重出江湖舉辦護眼講座，由於12月正值民眾黨黨代表與中央委員選舉，11月黨代表就會陸續提名，是否意味在為黨代表選舉暖身？柯美蘭今天對此僅表示，只是因為前陣子柯爸生病才中斷一段時間，呼籲外界勿過度聯想。



柯美蘭今日在新竹縣新豐聖潔會新庄子堂舉辦護眼之道講座，現場約有數十名年紀較長的銀髮族長輩到場聽講。柯1個多小時的演講下來，對護眼知識侃侃而談，但活動前就透過主辦單位表示不針對政治議題受訪。



柯美蘭去年以無黨籍身分投入新竹市“立委”選戰，或許是因沒有得到民眾黨的奧援，選戰打法因此顯得相當另類與佛系，到處舉辦護眼講座來拉選票，但最後仍靠著哥哥柯文哲的光環拿下5.1萬多票（19.78%），雖落選仍穩居老三。



柯美蘭在演講後只針對眼科醫學知識受訪，面對中評社記者詢問為何護眼講座中斷一段時間後選擇在此時重新開講？柯美蘭表示，過去一直有到各社區舉辦護眼講座，只是因為前陣子柯爸生病才中斷一段時間，呼籲外界勿過度聯想。至於柯案、民眾黨黨代表與中央選舉等相關議題，柯美蘭則微笑搖頭，不願意多談。