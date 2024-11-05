台媒再爆柯收賄　黃國昌：北檢大可立刻起訴

民眾黨委員黃國昌。（中評社 鄭羿菲攝） 中評社台北11月5日電（記者 鄭羿菲）台灣民眾黨主席柯文哲涉京華城圖利案將延押到明年1月5日，台媒《鏡週刊》今再爆料，柯文哲分別在市長室及京華城動土典禮，收賄新台幣1500萬元現金。民眾黨“立委”黃國昌5日說，若真如鏡週刊所寫，台北地檢署也沒什麼需要偵查了，趕快寫起訴書起訴，他靜候起訴書中看到這麼荒謬的劇情，哪還需要延押？現在就能起訴了。



台灣民眾黨“立法院”黨團5日召開“總預算案卡關有解方？民進黨別再自己卡自己”記者會，黨團總召黃國昌、副總召吳春城、幹事長麥玉珍、“立委”黃珊珊、張啟楷出席。



會中媒體關注柯文哲再被媒體爆料，分別在市長室及京華城動土典禮，收賄新台幣1500萬元現金。



黃珊珊對此指出，鏡週刊的公信力已蕩然無存，上禮拜寫她收中工保全經理高銘鴻、威京集團會計陳慧玲捐獻的政治獻金，但這2人都發聲明否認週刊的指控，主張是同名同姓的人，這些事情的內容被證明是虛偽的，但鏡週刊至今完全沒澄清、道歉。因此鏡週刊以不單單是科幻小說了，而是自導自演。



民眾黨發言人吳怡萱也發出聲明表示，鏡週刊內容已經越來越光怪陸離，無的放矢、牽扯無辜，還想將洩密責任推給被告方，結果到頭來就是北檢的豬隊友，檢媒一體繼續有恃無恐的“偵查全公開”，每周不斷編造故事、東拼西湊，看能不能幫北檢湊出起訴書。她重申，北檢若有證據就起訴，沒證據就放人，不要押人取供。