夜審財劃法爆衝突　江啟臣：稅收應用於民

江啟臣。（中評社 方敬為攝） 中評社台中11月5日電（記者 方敬為）“立法院”財政委員會昨晚審查《財政收支劃分法》（財劃法）修正草案，朝野爆發肢體衝突，中國國民黨籍“立法院副院長”江啟臣今天對此表示，公家資源應用在人民身上，政府稅收如何有效運用，財劃法修法是關鍵，這已討論多年，希望朝野各黨能夠好好討論，找出共識。



“立法院”4日起排審財劃法修正案，還沒進入實質討論，綠委就為了發言時間太短，以及沒有地方政府代表列席，與中國國民黨籍召委陳玉珍數度爆發口角，傍晚陳玉珍宣布延長會議時間到凌晨，並進入逐條討論，讓綠委炸鍋，吳秉叡更是氣到摔麥克風，陳玉珍甚至被堵在電梯內，長達1.5小時，場面火爆。



“行政院長”卓榮泰今天對此回應，民眾期待有好的立法品質，法案必須依法可行、符合民意，希望討論過程能平和，對於爭議也能有更多討論時間和空間。



江啟臣5日赴台中市新社區視察“2024新社花海暨台中國際花毯節”開幕前整備情況，對財劃法修法紛爭受訪表示，公家資源一定用在人民身上，行政一切要以民為本，政府應思考如何將稅收更有效的取之於民、用之於民，所以財劃法的修法非常重要。



江啟臣指出，財劃法已討論多年，他在“立法院”連續四屆，幾乎每屆相關議題都要被帶起，最後也都沒有結論或者沒有共識，可是地方仍持續對相關法令的修正有所期盼，也就可見這個問題是切切實實存在的。



江啟臣說，相關問題要如何解決，有賴於朝野各黨“立委”理性、仔細討論，希望儘量能夠往有共識的方向前進，或是能夠先撇開有爭議的部分，針對有共識的部分，看能否擴大辦理，相信最後還是能找出解決方案。



江啟臣提到，他也看到各黨團其實也都願意討論，看是否能逐漸往共識的部分前進，甚至都有調整了各自原本的立場。從正面角度來看，朝野只要有討論就會有進展，有進展就可能會有結果，他樂觀看待。