藍委揭食藥署濫用經費違法用人　卓榮泰允改善

左起，“政院”人事長蘇俊榮、卓榮泰、“衛福部長”邱泰源、“法務部長”鄭銘謙。（中評社 俞敦平攝） 中評社台北11月5日電(記者 俞敦平)中國國民黨籍“立委”羅廷瑋今日在“立法院”會質詢“行政院長”卓榮泰和“衛福部長”邱泰源，針對“衛生福利部”與食藥署的違法任用問題表達強烈不滿，並要求政府深入調查及承擔責任。羅廷瑋指控政府浪費人民稅金、包庇人事違規，並質疑行政單位“自己查自己”的處理方式無法令人信服，要求立即調整人事並提供具體改善方案。



“行政院長”卓榮泰今天率領相關單位前往“立法院”，報告“明年度‘中央政府’總預算案”及“‘中央政府’前瞻基礎建設計劃第5期特別預算案”編製經過，並備質詢。



羅廷瑋指出，食藥署有位林姓副審查員明顯不符任用資格，卻仍被錄用，顯示人事管理存在重大缺失。羅廷瑋質疑政府是否刻意包庇特定人士，並批評高調宣稱任用具“國會經驗”的說詞只是掩蓋不符資格的事實。



羅廷瑋指出，“衛福部”之前在面對媒體時曾強調用人單位有裁量權，但這樣的理由難以說服大眾。他要求邱泰源及相關負責人應正視問題並對此道歉，否則恐將進一步損害政府公信力。邱泰源回應稱，該案已按照《勞基法》規定處理，但羅廷瑋認為，這樣的解釋不足以回應人民疑慮，並要求確定具體處理時間。



在質詢中，羅廷瑋更揭露食藥署高達4.7億元的約聘用經費，質疑整個行政體系用人管理鬆散，甚至讓部分約用人員在酒店兼職卻未受嚴懲，凸顯人事政策的雙重標準。他進一步批評，食藥署對違規人員的調查結果交由“衛福部”自行處理，缺乏外部監督，形同“自己查自己”，難以取信於民。



羅廷瑋呼籲“行政院”正視此問題，並要求撤換食藥署人事室主任及政風室主任。他強調，此類人事問題並非個案，而是普遍存在於政府內部，必須進行全面清查，並要求“法務部”及廉政署在五天內提交調查報告。



卓榮泰回應時承諾，將監督相關部門依法處理，並進一步檢討整個晉用流程，確保未來不再發生類似事件。