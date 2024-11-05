市府官員涉性騷　盧秀燕嚴辦：即刻停職調查

台中市長盧秀燕受訪。（中評社 方敬為攝） 中評社台中11月5日電（記者 方敬為）民進黨籍台中市議員指控市府交通局捷運工程處長張應當涉嫌利用權勢性騷，已有5名女性員工申訴，但市府被批評不聞不問，處置牛步。中國國民黨籍台中市長盧秀燕昨天對此未回應，今天上午在主持市政會議前，主動向媒體宣布，張應當即刻起停職，並要求嚴查嚴辦，她強調，自己是六都唯一女市長，對性平更堅持、性騷絕對零容忍。



民進黨籍台中市原黃守達、曾威、謝志忠、王立任、張玉嬿、施志昌等人4日在議會交通地政業務聯合質詢，驚爆張應當涉嫌性騷，從2016年迄今至少有5名女性員工被以不同形式騷擾，其中一人離職，有當事人申訴，張應當在辦公室對她耳邊吹氣、狼抱，還有人稱，張要求約會，不從就放話拔職。但市府迄今沒有嚴厲的處置，調查牛步化，甚至為讓張員停止，只需請假靜待調查，痛批盧秀燕對性騷視而不見。



對於市府官員涉嫌權勢性騷，盧秀燕5日上午主持市政會議前，主動向媒體表示，她身為六都唯一女市長，對性平更堅持、性騷絕對零容忍，該處長已經被5位女性同仁投訴，非同小可，她要求該員即刻停職接受調查，市府的調查將勿枉勿縱，若調查屬實一定嚴懲，絕不寬貸！