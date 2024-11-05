財委會爆衝突　黃珊珊轟綠當家還鬧事

民眾黨委員黃珊珊。（中評社 鄭羿菲攝） 中評社台北11月5日電（記者 鄭羿菲）“立法院”財政委員會昨天審查財政收支劃分法，藍綠爆發肢體衝突，其中又以民進黨籍“立委”吳秉叡拆麥克風，卻打到民進黨籍“立委”吳思瑤，引起熱議。台灣民眾黨籍“立委”黃珊珊5日批評，民進黨暴力杯葛議事，只是不想為背棄自己多年的理想負責，一再跳針還把責任推給地方政府，這是一個多麼無能的證明。



黃珊珊說，昨晚在財政委員會發生的肢體衝突或一整天空轉，可以看到民進黨當家卻鬧事，不提修法版本、暴力杯葛議事，只是不想為背棄自己多年的理想負責，早已忘了財政收支劃分法是陳水扁、蔡英文與賴清德過去都說要推動的法案。



黃珊珊指出，吳秉叡拔麥克風是破壞公物，最後甚至堵電梯限制中國國民黨籍“立委”的人身自由，現在的“立法院”已變成不尊重民主程序、濫用議事規則癱瘓議事了，而做這件事的正是民進黨。民進黨、“財政部”至今都還在說要收集各地方縣市政府的意見，一再跳針，還把責任推給地方政府，這是一個多麼無能的證明。民眾黨團要提出嚴厲譴責，所有的暴力行為是在踐踏民主！



台灣民眾黨“立法院”黨團5日召開“總預算案卡關有解方？民進黨別再自己卡自己”記者會，黨團總召黃國昌、副總召吳春城、幹事長麥玉珍、“立委”黃珊珊、張啟楷出席。