藍營民調：逾6成贊成2026年辦反廢死公投

“人民反廢死，公投來決定”新國會智庫民調發布記者會。（中評社 楊騰凱攝） 中評社台北11月5日電（記者 楊騰凱）中國國民黨籍“立委”羅智強今日召開記者會公布最新民調，超過6成民意贊成2026年舉辦反廢死公投。羅智強表示，人民對大法官“釋憲”實質廢死感到無奈，只能透過公投自救，國民黨團正推動修法讓公投與大選合併舉行，最後再讓人民決定是否要提出反廢死公投。



羅智強今日召開“‘人民反廢死，公投來決定’，新“國會智庫民調發布記者會”，由羅智強主持，“立委”徐巧芯、葉元之、張智倫以及中國文化大學廣告學系專任教授兼系主任鈕則勳出席。



大法官9月20日宣告死刑有條件合憲，但為判定死刑設下重重門檻，包含最終審適用強制辯護、須經各級法院合議庭法官“一致決”才能判死刑，引發社會質疑“實質廢死”。



羅智強今日公布的民調顯示，台灣民眾82.7%不贊成廢除死刑；80.5%不贊成大法官“釋憲”實質廢死；64.9%認為“立法院”不應該修法配合提高死刑門檻；57%贊成“立法院”“修憲”限制大法官“釋憲”權力；65.8%贊成2026年舉辦反廢死公投；67%不同意“總統府”提出的新任大法官名單。



羅智強指出，從民調結果來看，人民對大法官實質廢死感到無奈，人民只能自救。若回到憲政，人民最高權益就是公投，只是公投現在被民進黨閹割，不能與大選合併舉行，衹有公投併大選，讓公投成為人民意志的載具時，才能真正展現人民的意志。



羅智強表示，國民黨團現在在做的是架構平台，在“立法院”修法讓公投可以與大選合併舉行，接下來是會有反廢死公投，就讓人民決定，畢竟以死刑議題來說，在台灣反廢死的民意是大於國民黨的，反廢死運動的工作者勢必會有很多看法，等待公投併大選修法完成後，可以讓很多公民議題得到發揮。