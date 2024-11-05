綠控藍修法影響財源　防務預算明年將少一半

民進黨團召開記者會痛批國民黨一手擋預算，一手要地方預算。（中評社 黃筱筠攝） 中評社台北11月5日電（記者 黃筱筠）財委會召委、中國國民黨籍“立委”陳玉珍昨日排審《財政劃分法》，藍綠發生激烈爭執衝突。民進黨“立法院”黨團今天召開相關記者會痛批國民黨一手擋預算，一手要地方預算。如果按照國民黨財劃法版本修法，可能影響政府財源高達新台幣6千至7千億元。綠委沈伯洋說，若根據國民黨財劃法修法，“國防”預算明年將少一半。



民進黨“立法院”黨團今天召開記者會回應輿情，說明昨天財政委員會審查《財政劃分法》的過程。



沈伯洋指出，根據國民黨提出的財劃法修法版本要幾千億的錢，就是要砍掉“中央”預算，錢要從哪來？“首當其衝就是‘國防’預算，‘國防’預算會被砍掉2900多億元”，“會讓‘國防’軍事設備與維持作業費一毛都不剩，會讓一半‘國防’預算直接都沒有”。然後把錢都給地方，但是地方沒有計劃，只要把錢都給地方就對了嗎？



他表示，民眾黨“立委”黃國昌直播還在笑說，陳玉珍都給四輪發言了還要什麼。但是官員都沒有來詢答，黃國昌完全不懂議事進行。陳玉珍直接翻臉不認人，併桌就要逐條討論，國民黨就是要削弱台灣的“國防”，這完全是一場政變。



記者會過程中，民進黨團播放昨天審查的過程。黨團幹事長吳思瑤表示，藍白陣營一手擋明年預算，一手搶預算要6、7千億。陳玉珍主持財劃法是素質最低，“立委”只能一分鐘發言是網紅嗎？要剪抖音嗎？幾千億元的民脂民膏，這不是沒收討論嗎？



吳思瑤批評，陳玉珍主持財政劃分法是黑箱、偷渡。陳玉珍混亂中請議事人員宣讀條文，沒有人知道她是宣讀第幾條，這是偷渡條文。另外，搶錢也黑箱，昨天在現場發出的會議資料，沒有人知道版本，這就要宣讀偷渡，擴權、搶錢都黑箱。