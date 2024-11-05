美選將揭曉　台官方：特朗普當選差異性比較大

郭智輝與卓榮泰備詢。（中評社 黃筱筠攝） 中評社台北11月5日電（記者 黃筱筠）美國大選5日登場。“經濟部長”郭智輝今天回覆民進黨“立委”劉建國答詢時說，若是民主黨賀錦麗當選，對我們沒有太大改變。若共和黨特朗普當選，對我們晶片法很有意見，但我們評估過有一套對策，應該是不會像外面講得這麼嚴重。



“國發會主委”劉敬清則說，特朗普當選對我們差異性比較大，其政策是會對中國增加60%關稅，對其他國家加徵10%關稅；但技術控管這部分，對台灣來說利多於弊，會加速台商移動，我們會有更多訂單。



“行政院長”卓榮泰今天率領相關單位赴“立法院”，報告“明年度‘中央政府’總預算案”及“‘中央政府’前瞻基礎建設計劃第5期特別預算案”編製經過，並備質詢。



民進黨“立委”劉建國今天質詢提及，今天是美國大選有預知能力哪位會當選？“行政院長”卓榮泰表示，他沒有這個能力，預測我們“總統”選舉比較有能力，美國總統選舉他沒有能力預測。



劉建國詢問，經濟、產業會有什麼影響，我們準備好了嗎？卓榮泰答覆說，雖我們認為美台之間關係會穩定發展，但是政策上有任何轉變會有國家因應對策一定要，現在我們還是認為會朝健康有序的方向發展。



劉建國也說，過去一年美國成為台灣出口最大投資市場，台灣對美國出口過去5年快速增加，從2017年115億美元，到2023增加到215億美元。美國換個“總統”一定會有不同思維作為，特朗普與賀錦麗說過什麼，不管經濟、投資等對我們影響甚巨，應該有因應？



卓榮泰認為，美國是成熟民主國家，“選舉當中很多政策，未來要經過美國大政策之下，才會持續發展”，未來健康有序發展還是我們有信心有把握。



劉建國指出，但是因應相關方針應變好了？“國發會主委”劉鏡清表示，我們有做準備。特朗普當選對我們差異性比較大，政策是會對中國增加60%關稅，對其他國家加徵10%關稅；技術控管這部分，對台灣來說利多於弊，會加速台商移動，我們會有更多訂單。這幾年很多中國訂單，我們是可以取代。



劉建國追問台積電會怎麼處理？劉鏡清表示，關稅增加10%，台灣企業已幫美國代工為主，我們影響比較沒有這麼劇烈。第二是技術限令，是為了保障美國利益，我們會跟著得到好處。如果是賀錦麗當選，跟現在相差不大。



郭智輝也說，我們是依照“國發會”的佈局，賀錦麗當選對我們沒有太大改變。特朗普當選對我們晶片法相當有意見，但是我們評估過，我們有一套對策，應該是不會像外面講得這麼嚴重。