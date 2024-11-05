柯志恩掛看板　陳其邁要她替高雄多發聲

高雄市長陳其邁接受媒體採訪。（中評社 蔣繼平攝） 中評社高雄11月5日電（記者 蔣繼平）民進黨籍高雄市長陳其邁再兩年任期屆滿，藍營由中國國民黨高雄市黨部主委、“立委”柯志恩為2026挑戰高雄市長的熱門人選，柯5日和黨籍高雄市議員區許采臻掛起首面聯合看版。陳其邁對此受訪時反諷，“財政收支劃分法能夠替高雄講話，比看板來得重要”，更要高雄民進黨籍“立委”不能缺席，一定要在“立院”替高雄講話，對市民才有交代。



針對“立法院”財政委員會近日審查“財政收支劃分法”修正草案，陳其邁5日在市政會議前受訪強調三次“國民黨版本對高雄不公平”，並指出“高雄人口老化、環境負擔、南電北送”等部分，高雄長年在縣市疊羅漢中的底層，北部僅因人口較多就分得更多預算，非常不合理。



陳其邁在受訪中更強調“高雄“立委”不要缺席”，在“立法院”一定要替高雄講話，絕對不能夠缺席不講話，否則他覺得這個很難對高雄市民交待。



柯志恩5日也在高雄市區掛上首面與藍議員許采蓁的聯合看板。媒體詢問對此看法，陳其邁則回應“財政收支劃分法能夠替高雄講話，比看板來得重要。”



民進黨籍高雄市長陳其邁任期屆滿，民進黨目前有綠委許智傑、賴瑞隆、邱議瑩、林岱樺，以及前“勞動部長”許銘春宣布參加黨內初選。國民黨則以高雄市黨部主委、藍委柯志恩為熱門人選，柯志恩2022年參選時敗給爭取連任的陳其邁。