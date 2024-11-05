民眾黨痛批“賴政府”被禿鷹啃食資源

民眾黨黨團召開記者會，左起黃國昌、麥玉珍及張啓楷。（中評社 鄭羿菲攝） 民眾黨黨團總召黃國昌。（中評社 鄭羿菲攝） 中評社台北11月5日電（記者 鄭羿菲）前“行政院副院長”、台灣金聯董事長施俊吉上周突遭撤職，施直言“合理懷疑是因擋人財路”，掀起“賴政府”派系內鬥茶壺風暴。台灣民眾黨“立法院”黨團總召黃國昌15日批評，將接任的呂政璋是前屏東縣長潘孟安的好友，而呂政璋的兄弟呂政諺，也與民進黨高層關係密切，吃香喝辣啃食國家資源，吃相難看。



黃國昌表示，將請“財政部”專案報告，一定要查個水落石出，怎麼可以民進黨前“立委”蘇治芬發個臉書就輕輕帶過？說自己選擇沈默是顧全大局，是在掩護民進黨這些禿鷹分食國家資源的大局嗎？



台灣民眾黨“立法院”黨團5日召開“總預算案卡關有解方？民進黨別再自己卡自己”記者會，黨團總召黃國昌、副總召吳春城、幹事長麥玉珍、“立委”黃珊珊、張啟楷出席。



賴清德上任後，多項公股事業機構高層人事安排爭議頻傳，施俊吉上周突遭撤台灣金聯董事長職位，由雲林縣前農業處長呂政璋接替。由於呂政璋的背景、資歷與施俊吉差非常多，因此引發爭議。爭議擴大的原因是，施俊吉打破沉默召開記者會質疑，他遭拔官與雲林北港工業區土地標案有關，當年時任“立委”蘇治芬阻擋干擾投標，呂政璋也與蘇治芬關係密切，擔心“國家”資產恐被賤賣。

