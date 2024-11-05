首次施政報告　邱臣遠強調延續高虹安政策

邱臣遠今日到新竹市議會進行施政報告。（中評社 盧誠輝攝） 中評社新竹11月5日電（記者 盧誠輝）台灣民眾黨籍新竹市代理市長邱臣遠今日到新竹市議會進行施政報告，這是邱從7月26日代理市長3個多月來，首次的施政報告，格外引人注目。邱強調將會以勤懇務實的態度繼續推動各項市政，延續已退黨遭停職的新竹市長高虹安的十大施政策略，全力打造新竹市成為幸福真永遠的安居科技城。



新竹市議會第11屆第4次定期會開議，邱臣遠率領新竹市府各一級局處首長到新竹市議會進行施政報告，雖是代理市長後的處女秀，但邱顯得有備而來，長達近80分鐘的施政報告，有條不紊地細數從高虹安到他任內的各項政績與建設，最後更不忘以“幸福真永遠、安居科技城”這句有邱和高兩人名字“遠”和“安”的口號做總結。



邱臣遠表示，市府積極改善校園環境與設施，今年陸續完工啟用多所學校的活動中心與校舍重建，並同時積極檢討學區劃分政策，開辦安心通學專車，全面提升竹市教育環境。針對竹苗區國中會考改制，市府明年也編列新台幣2600萬元預算，推動多元適性入學輔導，協助學生及家長做出最適合的教育選擇，實現“新竹好學、安心就學”的願景。



他強調，打造安全的通學環境是市府一直以來的目標，今年更積極向中央爭取逾4.6億元補助經費，規劃改善24校通學步道、人行道及路口安全。針對市民關心的關埔空橋建設也已於7月15日舉辦開工典禮，目前積極趕工中，民間捐建的埔頂一路空橋也於8月30日開工，預計2025年完工，提供民眾更安全、便捷的步行環境。



邱臣遠指出，為營造市民永續安心的居住環境，市府於2023年底成立“永續發展及氣候變遷因應推動辦公室”，強化跨局處聯繫，研擬氣候變遷調適策略，今年8月也首度參展亞太永續博覽會，展現亮點成果。在推動綠色運輸方面，市府積極推動全電動公車路線的先導公車、引進500輛共享機車、規劃在公有停車場增設268支汽車充電樁。

