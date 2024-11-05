藍白聯手碾壓綠　總預算案保留周五院會決定

藍白聯手以10票碾壓綠營的8票，將議程保留至周五院會處理。（中評社 楊騰凱攝） 中評社台北11月5日電（記者 楊騰凱）“立法院”今日召開程序委員會安排星期五院會議程，外界關注“賴政府”明年度總預算案是否將排入。最後在會上藍白聯手以10票碾壓綠營的8票，將議程保留至星期五院會再決定，留空間給“行政院長”卓榮泰考慮在野的主張，若有好結果，不排除總預算排入周五議程並付委審查。



“立法院”程序委員會國民黨團、民進黨團各有9席席位，台灣民眾黨則有1席，由於今日程序委員會輪值召委為民進黨籍“立委”沈發惠，沈今日未參與投票，因此民進黨共衹有8票。



“賴政府”明年度總預算已經六度遭藍白聯手擋下，原因有三點。第一，“立法院”先前修正《原住民保留地禁伐補償條例》，將現行每年每公頃補償新台幣3萬元，提高到每年每公頃新台幣6萬元。第二，“立法院”決議公糧收購價格由每公斤26元提高至31元。第三，“立法院”決議健保點值也從1點0.9元調高至0.95元。



但“行政院”未依照以上三點決議編入明年度總預算，其中禁伐補償部分，“行政院”編列每公頃4萬元，與修法的6萬元差了2萬元，引發在野強烈不滿，要求補齊預算。



“立法院”今日中午召開程序委員會，安排星期五院會議程，由於同一時間“行政院長”卓榮泰今天也率領相關“部會”首長赴“立法院”，報告明年度政府總預算案編製經過，並備質詢，由於詢答尚未完成，藍營希望將議程保留至周五當天再決定，而民進黨團則希望今天能確定議程。



最後經過投票表決，藍白以10票碾壓綠營的8票，讓議程依照在野的要求，保留至周五當天再確定。



國民黨團書記長林思銘會後表示，我們是保留善意，讓星期五還可以保留總預算案付委的空間，把時間拉長一點，讓“行政院”對在野黨的主張也有因應空間。不過我們也希望今天質詢過後，總預算案就有好的結果，他個人認為有好結果的可能性很大。



林思銘強調，國民黨團的態度很明確，就是禁伐補償要依法編列，看是要動用第二預備金或追加預算的方式把差額2萬元補足。至於健保點值與公糧收購則是等總預算案進入到委員會後，再到委員會當中協商。