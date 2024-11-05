總預算若沒法審　官方指明年調薪3%不能發

人事行政總處人事長蘇俊榮（左）。（中評社 黃筱筠攝） 中評社台北11月5日電（記者 黃筱筠）“賴政府”明年度總預算案卡關，是否影響明年軍公教加薪3%？民進黨“立委”王定宇今日質詢提問，最壞狀況是總預算案都沒審查，軍公教加薪3%還要不要調？人事行政總處人事長蘇俊榮表示，現在程序要等“立法院”審查討論，若來不及審查，“調薪的3%就不可能發了”。



“行政院長”卓榮泰今天率領相關“部會”首長赴“立法院”，報告明年度政府總預算案及前瞻基礎建設計劃第5期特別預算案編製經過，並備質詢。



王定宇質詢時指出，總預算案前景不明，若持續下去，明年度新增項目都無法做，例如軍公教要調薪3%、健康台灣深耕計劃、軍購案等都恐受影響。



卓榮泰表示，這是目前遇到的困難，因為軍公教待遇調整經費需新台幣272億元，“中央政府”要補助給地方90億元，而地方自己要編50億元，“這個沒有過，他們不曉得怎麼編”，法源就沒有了。



蘇俊榮說，整個程序就要等“立法院”把預算列入討論後才能作業。



王定宇詢問，最壞狀況是總預算案都沒審查，軍公教加薪3%還要不要調？蘇俊榮表示，“調薪的3%就不可能發了”。



至於是否可能在明年過年前發放，蘇俊榮指出，主要看何時可通過總預算案，“主計總處”也還需要作業時間，如果可以早一點通過，就比較有機會在過年前發給軍公教人員。



王定宇也提出，新增項目包括潛艦自造有編列新台幣20億元後續艦，預算若不審查，後續有何計劃？



“國防部長”顧立雄答覆說，不只是潛艦後續艦，還有快速布雷艇、無人機產業園區開發案，還有新式步槍，以及機密建案等，預算如果沒辦法順利審議的話，就會造成無法如期推動。