2024新社花海慘遭颱風波及　葉比花多

江啟臣召集視察新社花海開幕前整備情形。（中評社 方敬為攝） 中評社台中11月5日電（記者 方敬為）2024“新社花海暨台中國際花毯節”將於9日開幕，中國國民黨籍“立法院副院長”江啟臣今天赴會場視察整備情形，不巧上周碰到強颱康芮侵襲，導致有13.5公頃的花卉遭波及，讓本已開七成的花田變得“葉比花多”。江啟臣表示，主辦單位正加緊補植，雖然較為可惜，但今年花毯節以太空為主題打造花卉地標仍非常精彩，歡迎大家踴躍參觀。



由“農業部”及台中市政府合辦的“2024新社花海暨台中國際花毯節”將於11月9日起至12月1日登場，今年以“太空花境”為主題，台中市農業局以花卉植栽打造一座總高17米、直徑55米的“神秘太空總部”，搭配“農業部”種植面積28.5公頃、20萬朵花卉組成的花海農田，讓許多愛好賞花的遊客非常期待。



鑒於每年新社花海暨台中國際花毯節的遊客人次屢創新高，江啟臣5日邀集“農業部”、“交通部”觀光署、台中市政府農業局、觀光旅遊局等單位考察，希望在活動前作總盤點，讓活動順利舉辦，再造山城地區經濟高峰。



但由於上周強颱康芮襲台，台中市不衹有路樹倒塌，新社花田也遭受波及，本來整體已開花7成，未料碰到罕見的11月颱，上萬朵花卉被強風吹斷躺平，導致“葉比花多”，主辦單位趕緊補植，希望能在活動期間陸續開花。