綠委盼讓政務官下台要多溝通　卓榮泰認同

左起林佳龍、卓榮泰及顧立雄。（中評社 黃筱筠攝） 中評社台北11月5日電（記者 黃筱筠）“賴政府”最近人事案引發諸多爭議，民進黨新潮流“立委”邱志偉下午質詢也提及，政務人員上任或下台應是稀鬆平常，“行政院長”卓榮泰也同意說，沒錯！但邱志偉認為，為什麼下台還有不平之鳴，溝通應該好一點讓下台者有更多理解。卓對此認同說，是的，過程要回過頭來看看，應該多溝通。



“行政院長”卓榮泰今天率領相關“部會”首長赴“立法院”，報告明年度政府總預算案及前瞻基礎建設計劃第5期特別預算案編製經過，並備質詢。



公營事業最近有一波高層人事大搬風，但部分被換下來的董事長 似乎都有不滿。即將卸任的台灣金聯董事長施俊吉，質疑因為擋人財路，才被下台，還有中油前董座李順欽，傳出是看報紙才知道要被換掉，拒絕出席交接典禮。



邱志偉質詢提及，“內閣”用人有嚴謹程序，用人不疑，疑人不用，最忌邊用邊疑，為什麼最近這麼多人事紛擾，為什麼最近頻傳人事新聞出了什麼問題？卓榮泰答覆說，委員提到這點，無論結果如何，每個事件都要深刻檢討反省，是否有思慮不週的地方。但從520賴清德上任籌組“內閣”團隊，我們找到的都是各界人才。



邱志偉也說，政務人員上台下台稀鬆平常，卓榮泰認同說，沒錯。



另外。立陶宛反對派社會民主黨10月27日在國會選舉勝出，立陶宛國家廣播電視台（LRT）10月31日報導，該黨總理候選人帕魯克斯（Gintautas Paluckas）受訪指出，立陶宛准許開設以“台灣”為名的代表處是“外交錯誤”。被問及北京若要求台灣代表處更名的因應，帕魯克斯則未回應。

