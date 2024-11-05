國民黨團大會應對總預算案　高金素梅也出席

無黨籍委員高金素梅出席國民黨團大會。（中評社 楊騰凱攝） 中評社台北11月5日電（記者 楊騰凱）中國國民黨“立法院”黨團今日下午召開黨團大會，討論如何應對“賴政府”明年度總預算案。由於事涉與原住民權益相關的原住民禁伐補償，無黨籍原住民“立委”高金素梅今日也出席黨團大會，在會上與國民黨團總召傅崐萁等藍委緊密溝通交換意見，雙方合作密切。



“行政院長”卓榮泰今天率領相關“部會”首長赴“立法院”，報告明年度政府總預算案及前瞻基礎建設計劃第5期特別預算案編製經過，並備質詢。



會後國民黨團預計將提出決議案，要求“行政院”依法編列原住民禁伐補償預算，若“行政院”也同意，在野很有機會鬆手讓總預算付委審查。



“賴政府”明年度總預算已經六度遭藍白聯手擋下，原因有三點。第一，“立法院”先前修正《原住民保留地禁伐補償條例》，將現行每年每公頃補償新台幣3萬元，提高到每年每公頃新台幣6萬元。第二，“立法院”決議公糧收購價格由每公斤26元提高至31元。第三，“立法院”決議健保點值也從1點0.9元調高至0.95元。



但“行政院”未依照以上三點決議編入明年度總預算，其中禁伐補償部分，“行政院”編列每公頃4萬元，與修法的6萬元差了2萬元，引發在野強烈不滿，要求補齊預算。

