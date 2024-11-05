趙少康神隱月餘　動心臟手術死而復生

趙少康。（中評社 資料照） 中評社台北11月5日電／中國國民黨戰鬥藍發起人、前中廣董事長趙少康已超過1個月未公開露面，他長期主持的電視政論節目《少康戰情室》近來也都由其它人代班，但均未透露“趙大哥”請假原因。趙少康今天終於在臉書發文透露，因於先前曾發現心臟有問題，這段時間是去動了心臟手術。



趙少康從上月3日後，就未再出現於主持節目，他今天在臉書發文，和大家說：“好久不見，我不是出去旅遊，而是動了這輩子最大的工程。”



他表示，幾年來自己量血壓，舒張壓都衹有5、60，醫生朋友建議他做心臟超音波，發現主動脈有擴大的現象，也造成瓣膜關不緊，心臟打出去的血液會回流。雖然他並沒有什麼不適，身體也沒有什麼狀況，但醫師提醒，未來運氣好躲過去，但很可能會有兩種狀況：一是主動脈剝離，二是心臟衰竭，主動脈剝離必死無疑，心臟衰竭已經不可逆了。



趙少康提到，儘管自身沒有不適，但醫生還是提醒，應趁現在身體好進行手術，“早點動手術可以早點復原”，因為這是預防性手術，復原期間會比較短，且復原後體力會比以前更好，這些建議不僅心臟內科，擔任外科醫師的友人也提出相同結論。



趙少康指出，“開心”是大手術，要將整個胸骨切開，手術時心臟會停止3個小時，要用人工血管換升主動脈，換瓣膜、處理血管，不過，當時主治醫師的手術很快，所以沒有進行輸血，一切順利，早上8點推進手術室，當天下午6點進加護病房兩天，再轉普通病房。



趙少康表示，這次手術比原先想像的複雜一些，他曾詢問主治醫生魏崢，這次手術難度有多高？魏告訴他，在心臟手術中難度算8，而換心的難度是5。除了感謝魏崢的關照、醫師們的費心，趙少康也提到，心臟停了幾個小時等於死過一次，“死而復生，人生一幕一幕在我昏迷時閃過。如何做一個更好的人，是我未來人生的功課”。