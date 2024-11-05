綠委提用金融外交當反制工具　林佳龍認可

左起林佳龍、卓榮泰、彭金隆接受質詢。（中評社 黃筱筠攝） 中評社台北11月5日電（記者 黃筱筠）民進黨親賴立委郭國文今日質詢時提醒外交部長林佳龍，針對南非要求我們將駐處遷出首都，以及智利大喇喇公開力挺中國大陸加入CPTPP，應該思考金融外交，外交部與金管會應該要跨部會思考，不要本位思考，應用金融當反制工具。林佳龍表示，確實南非與智利都陷入債務陷阱，我們政府也要示警，基本上外交是對等，其他是政策工具。郭國文則說，他只是希望不要本位主義，做這樣建議。



行政院長卓榮泰今天率領相關部會首長赴立法院，報告明年度政府總預算案及前瞻基礎建設計劃第5期特別預算案編製經過，並備質詢。



郭國文提及，最近發生兩件事考驗外交，第一是，南非駐處會被迫處出首都。林佳龍表示，我們據理力爭，因為我們有雙方協議要做各種因應，確保駐館人員安全與領務順利進行。目前都有聲援的聲音出來，包括南非執政聯盟政黨和美國等等。



郭國文則說，除了聲援我們，可以操之在我的建議，金融商業投資型保單與存款，台灣跟南非幣相關估計4216億元，這就是金融外交。郭還問林佳龍，你的政策有體育外交、商業外交、獨缺金融外交，我們可以拿來當成反制工具。我們可能是除了南非國家以外，擁有南非幣最多國家。現在還要靠別人聲援，很可惜。

