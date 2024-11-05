特朗普當選台要交保護費？林佳龍：非直接繳

卓榮泰與台“外交部長”林佳龍（右)。（中評社 俞敦平攝） 中評社台北11月5日電(記者 俞敦平)中國國民黨籍“立委”邱鎮軍今天在“立法院”質詢時提到，如果共和黨候選人特朗普再次當選，台灣是否會面臨繳納“保護費”的壓力，“外交部長”林佳龍澄清說，台灣的“國防”預算是為自我防衛而設，並非直接對美國繳費，美方對台灣的支持仍將依據《台灣關係法》和“六項保證”來維護台海穩定。



“行政院長”卓榮泰今天率領相關單位前往“立法院”，報告“明年度‘中央政府’總預算案”及“‘中央政府’前瞻基礎建設計劃第5期特別預算案”編製經過，並備質詢。



邱鎮軍質詢時先針對即將揭曉的美國總統大選提出疑慮，他詢問卓榮泰，是否已準備好應對不同選舉結果所可能帶來的變局？也提醒台灣不應只寄希望於美國的無條件支持。



卓榮泰回應指出，政府密切關注美國選舉情勢，兩國長期的互動將透過穩定的外交管道進行，無論誰當選，美方應會依循常態性程序繼續合作。



邱鎮軍進一步指出，美國2024大選共和黨候選人特朗普曾對台灣發表“晶片小偷”言論，質疑政府是否向美方抗議或澄清。卓榮泰表示，選舉期間候選人發言屬於政治操作，但“外交部”會持續保持溝通，確保台灣的“國家利益”不受影響。



邱鎮軍接著提到台美關係中軍事保護費的問題，他擔心如果特朗普再次當選，台灣會面臨繳納“保護費”的壓力。



一旁的“外交部長”林佳龍澄清，台灣的“國防”預算是為自我防衛而設，並非直接對美國繳費，美方對台灣的支持仍將依據《台灣關係法》和“六項保證”來維護台海穩定。他強調，無論誰當美國總統，台美合作仍將以法治為基礎。同時，針對市場分析可能引發台積電、台股與台幣波動，林佳龍說，政府已有應變方案，以確保台灣經濟不受過度衝擊。