藍爆台南孔廟搞“台獨”　執行長昨請辭獲准

台南市文化局證實，孔廟文化基金會執行長石牧民4日已遞出辭呈並獲准。（照:台南市政府 資料照） 中評社台南11月5日電／財團法人台南市孔廟文化基金會執行長石牧民上個月遭中國國民黨台南市議員王家貞質疑屢在公開場合傳達“台獨”立場，要求文化局嚴格調查，今天傳出石牧民4日已遞出辭呈獲准，文化局證實他昨天以“因個人生涯規畫”為由請辭，目前執行長暫時由文資處長暫代。



台南市孔廟文化基金會執行長在懸缺長達1年後，去年7月透過公開徵才，由曾任台灣文學館駐館研究員及公共電視台主持人石牧民脫穎而出，9月上任1年餘，昨天請辭。



根據《中時新聞網》報導，文化局表示，石牧民昨天下午已向基金會董事長黃偉哲提出辭呈，並獲同意。文化局說，石牧民去年9月上任，針對孔廟販賣部進行改裝、開發多款孔廟文創商品，同時將多元的文化活動引進孔廟，疫後帶動孔廟觀光人潮。



不過，石牧民屢遭藍營民代砲轟把政治立場帶進孔廟，去年遭質疑官方粉專使用許多台羅字眼。上個月，市議員王家貞質詢再度指石牧民利用孔廟搞“台獨”，要求必須還給孔廟應有尊重及尊嚴，不適任就下台，昨天更在議會聯席審查預算時，杯葛文化局預算案，今天即傳出石牧民請辭消息。