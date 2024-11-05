若特朗普當選　卓榮泰：防務預算不會一夕做大

左起顧立雄、林佳龍、卓榮泰接受質詢。（中評社 楊騰凱攝） 中評社台北11月5日電（記者 楊騰凱）美國總統大選5日登場，“行政院長”卓榮泰今日表示，不論是誰當選，我們一定誠心誠意恭喜對方。面對中國國民黨“立委”謝衣鳳追問，如果是共和黨特朗普當選，防務預算是否可能被要求提升到GDP的10%？卓說，明年度防衛預算總共6000多億元，大約佔台灣GDP的2.3%到2.4%，我們不可能一夕之間把“國防”預算做大，我們會衡量保衛“國家”的政策與武器需求，在這當中保證我們的採購作業不會有一夕之間的變化。



“行政院長”卓榮泰今天率領相關“部會”首長赴“立法院”，報告明年度政府總預算案及前瞻基礎建設計劃第5期特別預算案編製經過，並備質詢。



美國總統大選5日登場，由民主黨賀錦麗對上共和黨特朗普，現任美國總統拜登為民主黨籍，若特朗普當選將形成政黨輪替。



國民黨籍“立委”謝衣鳯質詢時表示，未來美國總統是誰當選，我們有沒有做好所有的相關規劃？



卓榮泰表示，這是假設性的問題，我們不能假設是誰，外交的問題不能用假設，不過能肯定的是，無論明天是誰當選美國總統，我們一定誠心誠意恭喜對方。



謝衣鳯追問，如果是共和黨特朗普當選，他要求我們的防衛預算要提升到GDP的10%，明年GDP預估為26.4兆元，10%就是2.6兆元，台灣歲入大概3兆元，如果真的提升到這個規模，我們所有預算都將被防衛預算排擠。

