台媒再爆收賄地點　柯文哲律師發3點聲明

柯文哲委任律師律師發表聯合聲明。（照片：柯文哲委任律師律提供） 中評社台北11月5日電／台灣民眾黨主席柯文哲涉京華城圖利案將延押到明年1月5日，台媒《鏡週刊》今再爆料，柯文哲分別在市長室及京華城動土典禮，收賄新台幣1500萬元現金。柯文哲委任律師5日發出聯合聲明表示，柯收錢地點曝光內容，尚待檢察官調查，依無罪推定原則，未經審判證明有確定前，均應推定為無罪。



《鏡週刊》報導，法院裁定指出柯文哲涉違背職務收賄罪，裁定理由為柯文哲在市長室收受1500萬元現金賄款，另一處收賄地點是京華城動土典禮。報導稱檢方掌握，柯USB隨身行動硬碟密帳記載的“2022/11/1小沈1500沈慶京”為現金非時間，京華城改建案2022年10月18日由台北市都發局核發建照，容積率從560%擴增至840%，隔天19日動土典禮，沈在動土典禮現場及11月1日在市長辦公室，共拿給柯1500萬元現金，並由貼身帳房橘子許芷瑜紀錄在USB密帳中。



柯文哲委任律師律師鄭深元、陸正義、蕭奕弘今天發表聯合聲明如下：



辯護人就鏡週刊2024年11月5日之報導內容，為保護當事人柯文哲先生免於報導或評論所致之不當偏見，爰依律師倫理規範第25條第3項但書之規定，代當事人發表平衡言論如下：



一、鏡週刊《柯收錢地點曝光》刊載之相關內容，尚待檢察官依法進行調查，且依無罪推定原則，未經審判證明有確定前，均應推定為無罪。



二、就台灣台北地方法院延長羈押之裁定是否提起抗告，俟辯護人與柯文哲先生討論後再行決定。



三、辯護人為維護偵查程序之順利進行,均嚴格遵守偵查不公開之規範。