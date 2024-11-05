基隆設市滿百年　連63天燈光秀慶祝

基隆設市今年滿百年，市府在海洋廣場辦“基隆100光影盛典”。（基隆市政府提供） 中評社基隆11月5日電／基隆設市今年滿百年，市府在海洋廣場辦“基隆100光影盛典”，中國國民黨籍基隆市長謝國樑4日晚上主持點燈，要打造港區成為熱鬧歡樂的夜間遊憩空間。昨起到明年1月5日，每晚整點展演3分鐘雷射燈光秀，映照港區郵輪及KEELUNG地標。



謝國樑表示，“基隆街”升格為“基隆市”今年滿100周年，設市100系列活動開跑，歡迎民眾共享城市慶典。



海洋廣場是基隆陸路和水路重要門戶，因此選在海洋廣場打造光影盛典，包括雷射燈光音樂秀、Rainbow Walk音樂互動區、浪漫光廊以及網美拍照打卡區。



基隆市文化“觀光局長”江亭玫推薦，基隆100光影盛典必拍亮點是雷射燈光秀，運用30組電腦光束燈、雷射燈，打造寬幅達90的公尺的雷射燈光展演，搭配音樂烘托節慶氛圍，即日起至明年1月5日，連續63天的每天傍晚5時至晚間9時整點展演。



另一亮點是Rainbow Walk音樂互動區，規畫全長約90公尺的光廊，繽紛光影隨著節奏變幻色彩，民眾穿梭其間，可以沉浸式觀展，也能隨著曼妙音樂舞動。



江亭玫說，海洋廣場入口燈光裝置，以“Keelung 100th Anniversary”字樣迎賓。原有的造型長廊，搖身一變成為長達百米的光廊。“閃動星空浪漫光廊”妝點流動白色燈條，以及暖色星形燈飾，“夢幻紫藤花光廊”則有浪漫花卉搖曳生姿。



海洋廣場在活動期間，設置“優雅人魚”造型相框、“皎潔彎月”互動相框，供網美拍照打卡，也非常適合情侶與親朋好友拍照留念，分享基隆設市百年喜悅。

