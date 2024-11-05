真的槓上！高金素梅不讓卓榮泰上台回答

無黨籍委員高金素梅。（中評社 楊騰凱攝） 中評社台北11月5日電（記者 楊騰凱）無黨籍原住民“立委”高金素梅今日在“立法院”質詢時，拒讓“行政院長”卓榮泰上台答詢。高金素梅批，《禁伐補償條例》修法既然已公告實施，卻被卓稱為是違法濫用公帑，導致原民同胞被歧視、污衊，所以她決定不讓卓上台。



由於上一次高金素梅質詢卓榮泰時，同樣針對總預算案中的禁伐補償條例預算未編足問題，雙方唇槍舌戰，誰也不讓誰，這次高金乾脆不讓卓榮泰上台回答，簡直可說是兩人狠狠槓上了。



卓榮泰今天率領相關單位前往“立法院”，報告“明年度‘中央政府’總預算案”及“中央政府”前瞻基礎建設計劃第5期特別預算案”編製經過，並備質詢。



“賴政府”明年度總預算已經六度遭藍白聯手擋下，原因有三點。第一，“立法院”先前修正《原住民保留地禁伐補償條例》，將現行每年每公頃補償新台幣3萬元，提高到每年每公頃新台幣6萬元。第二，“立法院”決議公糧收購價格由每公斤26元提高至31元。第三，“立法院”決議健保點值也從1點0.9元調高至0.95元。



但“行政院”未依照以上三點決議編入明年度總預算，其中禁伐補償部分，“行政院”編列每公頃4萬元，與修法的6萬元差了2萬元，引發在野強烈不滿，要求補齊預算。



高金素梅質詢時只請“原民會主委”曾智勇、主計長陳淑姿上台，不讓卓榮泰上台。



高金素梅表示，《禁伐補償條例》修法都被“總統”公告實施了，卻被卓榮泰指責是違法濫用公帑，然後不編列預算。她這次只請主計長、“原民會主委”備詢，今天她不邀請卓榮泰上台，因為過去一個多月以來，我們族人同胞在禁伐補償的議題上面不斷被污蔑，被歧視，為了不再發生這種反智的現象，這次就不邀請卓榮泰上台。



從上周五到今天，很多藍白“立委”都在為族人討公道，我們要謝謝他們，而我們卓榮泰不斷講《預算法》相關規定，說修法增加支出必須先徵詢“行政院”，其實都是假議題，因為《禁伐補償條例》進入“立法院”審查時她就是委員會召委，後來進入“立法院長”韓國瑜召集的朝野協商，每次會議“行政院”都有不同官員參加，過程都沒有人說修法有問題，我們哪裡未徵詢“行政院”意見？只是卓榮泰以為我們沒有徵詢他一個人的意見而已。