高金不給上台　綠委做球讓卓榮泰說明

韓國瑜與“立院”秘書長周萬來。（中評社 黃筱筠攝） 中評社台北11月5日電（記者 黃筱筠）無黨籍原住民“立委”高金素梅今天質詢時，拒絕讓“行政院長”卓榮泰上備詢台回答問題，下一棒質詢的民進黨“立委”賴惠員趕緊做球，讓卓有充裕時間回應。卓榮泰說，容許委員借他30秒，他要向“立法院長”韓國瑜表達剛剛聽到一場不對稱的質詢，高金委員用很多不是事實內容攻擊“行政院”，讓“行政院”官員無法答詢，他剛剛實在想起來表達抗議，但是基於議事和諧，現在跟韓院長表達他的內心感受，也希望這樣不對稱的質詢不要成為慣例。



“行政院長”卓榮泰今天率領相關單位赴“立法院”，報告“明年度‘中央政府’總預算案”及“中央政府”前瞻基礎建設計劃第5期特別預算案”編製經過，並備質詢。



賴惠員接在高金素梅後面質詢說，原本要問台南選區議題，但她強調，因為聽到高金素梅講禁伐補償的問題太過離譜，因此必須詢問卓榮泰，2026年發放就是用“原民會”預算跟基金各半執行對嗎？卓榮泰也說，委員講得正確。



卓榮泰接著說，容許委員借他30秒，他要向韓院長表達剛剛聽到一場不對稱的質詢，高金委員用很多不是事實內容攻擊“行政院”，讓“行政院”官員無法答詢，他剛剛實在想起來表達抗議，但是基於議事和諧，現在跟韓院長表達我的內心感受，希望這樣不對稱的質詢不要成為慣例。

