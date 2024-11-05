高金素梅兩度遭官員插話　韓國瑜指示別搶答

無黨籍委員高金素梅質詢時兩度遭遇台原民會主委曾智勇插話。（中評社 楊騰凱攝） 中評社台北11月5日電（記者 楊騰凱）無黨籍原住民“立委”高金素梅今日在“立法院”質詢時兩度遭遇“原民會主委”曾智勇插話，高金對此非常不滿，用嚴厲語氣對曾說“沒有請你發言”，場面火爆。雙方兩次言詞交鋒都由主持議事的中國國民黨籍“立法院”韓國瑜介入，韓要求行政官員，若“立委”沒有指定回答，就不要搶答。



“行政院長”卓榮泰今天率領相關“部會”首長赴“立法院”，報告明年度政府總預算案及前瞻基礎建設計劃第5期特別預算案編製經過，並備質詢。



高金素梅因不滿卓榮泰未針對禁伐補償編列預算，質詢時刻意不讓卓榮泰上台。



“賴政府”明年度總預算已經六度遭藍白聯手擋下，原因有三點。第一，“立法院”先前修正《原住民保留地禁伐補償條例》，將現行每年每公頃補償新台幣3萬元，提高到每年每公頃新台幣6萬元。第二，“立法院”決議公糧收購價格由每公斤26元提高至31元。第三，“立法院”決議健保點值也從1點0.9元調高至0.95元。但“行政院”未依照以上三點決議編入明年度總預算，其中禁伐補償部分，“行政院”編列每公頃4萬元，與修法的6萬元差了2萬元，引發在野強烈不滿，要求補齊預算。



高金素梅質詢時表示，原住民族的轉型正義從來就不在民進黨政府眼中，平地休耕補助，“農業部”一個專案就能發放，而原住民禁伐補償要經過漫長的修法三讀通過，即使府方都公告實施了，還被卓榮泰指責是違法濫用公帑，然後不編列預算。

