花蓮太平洋溫泉季　颱風影響輕唱活動延期

受康芮颱風中斷的2024花蓮太平洋溫泉季復展。（花蓮縣政府提供） 中評社花蓮11月5日電／受康芮颱風的強風暴雨影響，10月起跑的“2024花蓮太平洋溫泉季”由於相關設施需進行完整檢修，為提供安全及良好的觀展品質，展演活動暫停至11月1日止。原定1日晚間7點進行的星空下輕唱活動，將延至11月16日晚間舉行。至於瑞穗溫泉公園的“湯花之舞”等燈飾已於日前復展。



花蓮有兩大名湯“瑞穗英雄泉”、“安通美人湯”各有特色，“瑞穗溫泉”泉質是氯化物碳酸氫鈉泉或碳酸氫鹽泉，更因富含鐵、鋇等多種礦物質，當泉水中的鐵質遇到空氣氧化後，會在水面形成一層略帶鐵鏽味的黃濁色結晶物，稱為“湯花”或“溫泉花”，因此有著黃金之湯的美名，也被稱為“生男之泉”、“英雄泉”。



“安通溫泉”位於花蓮縣玉里鎮安通溪畔，水則屬於硫磺氯化物硫酸鹽泉，水質透明，含有15種以上礦物質，浸泡後皮膚角質層滑潤，因此又稱“美人湯”。



花蓮縣政府表示，康芮颱風挾帶14級強陣風及暴雨為花蓮地區帶來部分災情，花蓮太平洋溫泉季活動場地已恢復正常，活動現場拍下與英雄美人－光彩留影合影的相片，發佈於粉絲團臉書，並標記2名好友，標註＃2024花蓮太平洋溫泉季，即可獲得活動特製活動限量禮品1份。



花蓮縣政府觀光處指出，為推廣溫泉旅遊，今年溫泉季活動在瑞穗溫泉區將在“瑞穗溫泉公園”舉辦，遊客可以免費泡露天足湯，公園內還可看到結合溫泉意象的“湯花之舞”藝術裝置。至於在安通溫泉區則有沿路浪漫燈飾，以及彷彿看見銀河星空的光廊及打卡景點。活動期間入住瑞穗及安通合法溫泉旅宿就有機會抽價值萬元住宿券。