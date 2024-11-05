楊瓊瓔激動批“賴政府”讓台中人用肺發電

藍委楊瓊瓔。（中評社 俞敦平攝） 中評社台北11月5日電(記者 俞敦平)針對能源政策和環境保護議題，中國國民黨籍“立委”楊瓊瓔今日在“立法院”質詢“行政院長”卓榮泰和“環境部長”彭啟明時，表達對政府能源政策的嚴重不滿。她情緒激動，要求院長及部長們正視台中市的污染問題與民眾健康受到的威脅。



“行政院長”卓榮泰今天率領相關“部會”首長赴“立法院”，報告明年度政府總預算案及前瞻基礎建設計劃第5期特別預算案編製經過，並備質詢。



楊瓊瓔首先指出，蔡英文政府執政八年來未能有效改善能源結構，仍高度依賴火力發電，並批評中火二期環評通過將加重台中市的空污負擔。楊說，儘管政府承諾以再生能源逐步取代火力發電，但目前的進度遠落後於預期，台中市民的肺部健康持續遭受威脅。



楊瓊瓔用具體數據說明，現有燃氣機組及計劃中的增設容量合計將大幅超過現有燃煤機組的裝置容量，這導致台中人擔心電力需求變化可能造成更高的污染排放。她表示，政府口頭承諾“增氣減煤”，但實際規劃卻未落實，燃煤機組依然保留作為備用發電源，形成矛盾政策。



在質詢中，郭智輝和彭啟明多次插話發言回應，指出目前的備用燃煤機組設有運轉上限，每年僅能啟用720小時，且政府持續推動空污減量，整體排放有顯著降低。但楊瓊瓔認為，這樣的回應並未顧及台中市民對健康威脅的恐懼，並質疑為何未能加速除役中火機組，轉向綠能替代方案。她也不滿郭智輝和彭啟明多次插話，因此要求擔任主席的“立法院長”韓國瑜介入。



楊瓊瓔最後強調，“行政院”應更認真面對能源政策對民生的影響，特別是涉及空污與健康的嚴重議題。她要求政府拿出具體改善計劃，並在未來做出符合民意的政策調整。