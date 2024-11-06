劉燈鐘：台灣只備戰難避戰　更容易走向衝突

金門大學海洋與邊境管理學系副教授劉燈鐘。（中評社 方敬為攝） 中評社台中11月6日電（記者 方敬為）針對台官方近期備戰相關舉措，金門大學海洋與邊境管理學系副教授劉燈鐘接受中評社訪問表示，賴清德今年5月20日就任後，民進黨政府就開始鋪墊備戰的安全政策，值得注意的是，越接近美國總統大選，相關舉措就越積極，不排除是藉此向美方釋放“願意配合戰略部署”的訊號，同時在安全方面綁住美國。但可以發現，美方除了擴大對台軍售外，並沒有其他安全承諾，相關風險係數應審慎評估。



劉燈鐘提到，台灣為了備戰又或是為了配合美國的戰略要求，不斷提高“國防”預算支出，但台灣軍力卻有難以調整的結構性問題，例如兵源吃緊、基礎軍裝備不足，更遑論是兩岸軍力有極大幅度的不對稱，台灣即使力求備戰，但實際面對緊急事態時，恐怕力有未逮，且持續擴大“國防”預算支出，也可能對整體財政產生負面影響。



劉燈鐘，政治大學“國家發展研究所”法學博士，現任金門大學海洋與邊境管理學系副教授、中華卓越青工總會會長。研究專長包括中國大陸研究、兩岸關係、政黨與選舉、國際治理。



美國總統大選5日投開票，國際間都在關注美選過後對全球區域情勢的影響，劉燈鐘向中評社表示，通常在美國總統改選這段不確定因素較多的期間，國際間都會採取相對穩定施政方針，但台灣民進黨政府比較另類，反而不斷在軍事相關議題打轉，積極對外展現備戰姿態。



他提到，10月4日台灣駐美代表俞大㵢接受美國福斯新聞專訪，宣稱台灣人民準備好打仗；10月23日台灣“農業部”拋出戰時存糧政策；10月25日美國宣布對台軍售，賴清德赴金門紀念古寧頭戰役等，種種行徑都與準備打仗有關。

