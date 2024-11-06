李順進：軍人壓力大到就醫　憂心為何而戰？

無黨籍高雄市議員李順進。（中評社 蔣繼平攝） 中評社高雄11月6日電（記者 蔣繼平）俄烏戰爭打了兩年半，死傷人數估計高達100萬人，近日傳出台灣自願軍吳忠達不幸戰死，且還是高雄人，引起各界討論。無黨籍高雄市議員李順進接受中評社訪問表示，消息傳回台灣都令人不捨，也讓大家省思戰爭的可怕，大家都希望和平、不要有戰爭，不僅“到底為何而戰”都是大家心中疑問，甚至現役軍人壓力大到受不了去看醫生的個案他都有接觸到，這樣到底戰力在哪？實在令人憂心。



李順進，1958年生，高雄人，外省第二代，中山大學社會科學院高階公共政策碩士。無黨籍高雄市議員，選區為前鎮、小港，縣市合併前連任兩屆，合併後連任四屆，從政資歷相當資深。



俄烏戰爭自2022年2月起發動至今已3年，先後有台人前往當地擔任自願軍，繼2022年11月戰死沙場的曾聖光後，現年44歲的吳忠達也傳出戰死，成為台灣第二位在烏克蘭戰場陣亡的台籍志願軍。曾、吳兩人陣亡後，目前仍有6名台灣人在烏克蘭志願軍團中。



曾聖光是花蓮人，吳忠達是高雄人，李順進4日在議會質詢時也要求民政部門全體官員起立，為參與烏俄戰爭的兩位台灣戰士默哀致敬，並向英靈喊話“任務已結束，安息回來吧”。



俄烏戰爭打了兩年半，死傷人數估計高達100萬人。李順進表示，俄烏戰爭已經持續到第三個年頭，打現在怎麼結束都不知道，戰地傷亡很大，看到傳回的噩耗是台灣的子弟兵，更讓人省思戰爭的可怕，在戰場上，子彈沒有眼睛，每一分一秒都攸關生死，再多的撫卹或補償都沒有辦法挽回生命，也會連帶影響數個家庭。

