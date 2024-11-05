韓國瑜宣布延長院會時間　總預算續協商

綠委在協商前就先舉起標語高喊“我要審預算”、“不要擋總預算”。（中評社 黃筱筠攝） 中評社台北11月5日電（記者 黃筱筠）“立法院”經過上週五與今天兩天的總預算質詢後，朝野針對是否將明年度總預算案交付審查進行協商。民進黨“立委”在總預算質詢結束後，陸續現身議場，在中國國民黨“立法院”黨團提案延長會議時間之後，朝野闢會議室進行協商，協商後將得知是否將總預算交付協商。



國民黨籍“立法院長”韓國瑜在今天所有委員質詢完畢後，拍板延長開會時間至總預算案處理完畢，並請各黨團幹部及相關“部會”首長就總預算案進行協商。



民進黨“立委”在協商前就先表態舉起標語高喊“我要審預算”、“不要擋總預算”。民進黨“立法院”黨團幹事長吳思瑤在協商前，先召集綠委在議場後方，說明接下來程序。



“行政院長”卓榮泰上週五與今天率領相關單位赴“立法院”，報告“明年度‘中央政府’總預算案”及“中央政府”前瞻基礎建設計劃第5期特別預算案”編製經過，並備質詢。在最後一位綠委林楚茵質詢後，卓榮泰等官員都先行離席，衹有主計長、“財政部長”等留下參與協商。



而國民黨團書記長林思銘今天受訪說，國民黨團將開黨團大會討論，也將提出相關主決議。如果“行政院”接受的話就ok，希望有好的結果，還說覺得可能性很大。朝野協商過後，總預算案很可能交付委員會審查。