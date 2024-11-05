藍白聯手擋　總預算今無法付委審查周五續戰

明年度總預算再度卡關，藍白陣營暫緩審查。（中評社 黃筱筠攝） 中評社台北11月5日電（記者 黃筱筠）明年度中央總預算卡關，在“行政院長”卓榮泰進行報告質詢之後，朝野黨團再度進行協商，將近1個半小時的協商後，朝野達成協商達成三點結論。其中一點基於立法、行政和諧互動，希望“行政院長”卓榮泰週四之前邀請朝野黨團處理原住民禁伐補償、公糧收購、健保點值等方案。但總預算案經表決之後，藍白陣營人數優勢，仍暫緩審查，待週五院會再進行處理。



“行政院長”卓榮泰上週五與今天率領相關單位赴“立法院”，報告“明年度“中央政府”總預算案”及“中央政府”前瞻基礎建設計劃第5期特別預算案”編製經過，並備質詢。



“立法院長”韓國瑜在明年度總預算進行質詢完後，裁示進行朝野協商。朝野黨鞭與官員代表花了將近半小時，各自說明立場之後，韓國瑜裁示休息10分鐘討論。但消音討論將近1小時，朝野氣氛感覺上蠻平和。最後，韓國瑜裁示，7日之前由“行政院長”卓榮泰再度邀集朝野處理有關於禁伐補償、公糧收購、健保點值等議案。關於明年度總預算處理，朝野在協商仍有不同意見，依提案順序，送院會表決。



民進黨“立法院”黨團提案，希望立即交付委員會審查，但國民黨與台灣民眾黨提案都是暫緩審查，經由院會表決後，暫緩審查，留待週五院會處理。



韓國瑜協商後，宣讀協商結論完，還說為了朝野和諧互動，你儂我儂。表決時，藍營高喊編預算，綠營則喊要預算。另有關於“中央政府”前瞻基礎建設計劃第5期特別預算案則排入財政委員會審查。