新竹最美里長何芝寧析房價20年漲5倍利弊

新竹市東區埔頂里長何芝寧。（中評社 盧誠輝攝） 中評社新竹11月6日電（記者 盧誠輝）新竹科學園區帶動新竹縣市房價高漲，根據“財政部”2024年統計資料顯示，全台“中位數”最均富村里的前5名全落在新竹縣市。對此，均富排名第4的新竹市東區埔頂里長何芝寧接受中評社訪問表示，該里房價近20年來漲了逾5倍，這也和台積電股價近20年來的漲幅若合符節，但隨著高房價也為生活帶來許多不便。



何芝寧，1997年生，高中時為學校儀隊成員，弘光科技大學應用外文系學士，曾任宇創視覺科技業務、樂達創意科技執行長特助，25歲首次參選2022地方選舉便高票當選新竹市埔頂里長，有“新竹最美里長”封號。埔頂里位在新竹市人口數第2多的東區，該里人口僅約近萬人，但光近10年來的人口成長率就達129.36%。



台積電股價5日來到每股新台幣1050元，創下今年也是歷史上第8高紀錄。也因為台積電所在的新竹科學園區發展，帶動園區周邊新竹縣市的房價飆漲。根據“財政部”2024年公布的最新資料顯示，全台“中位數”最均富村里的前5名全落在新竹縣市，分別為新竹市東區關新里的354.3萬元、新竹市東區龍山里的249.1萬元、新竹縣竹北市東平里的240.6萬元、新竹市東區埔頂里的214萬元、新竹縣竹北市鹿場里的202.7萬元。



埔頂里長何芝寧告訴中評社，埔頂里就位在緊鄰新竹科學園區旁生活機能最便利的地段，包括好事多和迪卡儂等大型賣場都在里內，且埔頂里和最均富前2名的關新里與龍山里比較起來，也是面積最大的一里，而隨著竹科的發展，大量外來人口移入，也導致大型建案不斷興建，房價更是瘋狂飆漲。



何芝寧說，她在埔頂里出生長大，衹有念大學時離開過家鄉，畢業後就又回到新竹工作，她記得小時候全家住的舊公寓屋齡約20幾年，當初父母購入時一戶房價僅約400萬元，但現在已漲到2000萬元，整整漲了5倍，也讓她充分感受到新竹這20幾年來因竹科發展帶來的巨大變化。

