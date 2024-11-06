中評關注：在賴的框架下　吳豊山難突破兩岸

海基會新任董事長吳豊山。（中評社 資料照） 中評社台北11月6日電（記者 鄭羿菲）海基會董事長吳豊山4日正式接掌，但也只能埋頭繼續服務台商、陸配等基本工作，兩岸關係層面在民進黨政府不承認“九二共識”的大框架下，即便吳豊山喊話海協會“攜手揮別柳暗，迎向花明”，也難有太大作為，從吳豊山致詞時幾乎全程照稿念就能得知，只是多一人為賴清德的兩岸路線背書罷了，兩岸上難有空間。



不過，吳豊山在致詞最末也“做自己”，他笑說“特別拜託媒體朋友支持海基會的工作，假如不得已要打屁股時，輕一點”，並強調“該向上面去討論的，我會跑去討論，一定做到凡事謀定而後動、恰如其分”，似乎給人一種並非百分百認同綠營兩岸路線的感覺。吳豊山會否保持過往民間身份“當說則說”的風格，值得觀察。



吳豊山過去就是賴清德長期的請益對象，前“立委”郭正亮曾對吳豊山評價為“比較中道”、“吳以前就認為不要講獨立，而是‘兩岸分立，和平共榮’，與民進黨立場不太一樣”。



吳豊山在4日首次主持海基會董監事聯席會議上，並沒有說出媒體所期待的，與“賴政府”不太同的兩岸論述，幾乎全程都低頭看稿唸，其中談論“防衛台灣與維護‘中華民國主權’獨立的堅定立場始終如一”時，更像是為賴清德背書，有點“身在其位，得行其事”的感覺。



吳豊山雖然建議“海協會也能同步堆壘善意，進而兩會攜手揮別柳暗，迎向花明”，但歷任海基會董事長也都曾“好話說盡”。從蔡英文執政2016年以來，田弘茂曾說“最重要的工作，就是和海協會恢復對話”、“希望陸方以民為念，讓兩會為兩岸人民謀求最大福祉”；張小月曾說“未來希望能與大陸海協會會長見面，地點不拘”；李大維2020年接掌曾說“兩岸關係值得重視及珍惜，武漢包機證明為了民眾福祉，兩岸合作可以殊途同歸”、2023年再度接掌時曾說“兩岸兩會可以逐步展開互訪，促進會務交流，海基會也希望早日能夠赴陸”。

