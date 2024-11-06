中評鏡頭：高雄最大便利商店　民眾瘋打卡

高雄剛開幕的“7-Eleven 愿橋門市”外觀設計為夜空閃耀恆星，吸引民眾拍照打卡。（中評社 蔣繼平攝） 中評社高雄11月6日電（記者 蔣繼平）高雄市仁武區霞海路段剛開幕的“7-Eleven 愿橋門市”，占地約150坪，是全高雄最大的“小7”，由於外觀設計為夜空閃耀恆星，夜間點燈後十分美麗，入夜吸引許多高雄民眾前往拍照打卡，晚間8時店內外還有將近200人，人氣相當旺。



統一超商是台灣一家連鎖便利商店，為統一集團關係企業，擁有7-Eleven在台灣的經營權，以加盟連鎖的方式經營，在台灣的各大超商據點數量最多，今年7月已突破7000家門市，11月4日開幕的“7-Eleven 愿橋門市”為第7110家就落腳在高雄。



“7-Eleven 愿橋門市”採取新世代復合商場，除了一般便利超商常見的商品外，店內還有Fresh生鮮蔬果、肉品海鮮與各類進口食材等，並與台南晶英酒店合作，販售由飯店主廚指導、合作開發的餐點，並結合“星饗Bar”現打果汁等服務。



該店位於高雄“霞海重劃區”，正好是左營、楠梓、仁武交界新興發展區域，距離左營高鐵站不到10分鐘車程，也鄰近高雄榮總。土地原屬太子建設所有，也就是統一集團董事長羅智先所擁有，預計後續旁邊空地，將有其他連鎖店進駐。