鈕則勳：民進黨單押美國被吃定　啥都沒得選

中國文化大學廣告系教授鈕則勳。（中評社 楊騰凱攝） 中評社台北11月6日電（記者 楊騰凱）針對台灣對美關係，中國文化大學廣告系教授鈕則勳向中評社表示，不論共和黨特朗普或民主黨賀錦麗，他們都看到台灣唯一的選項就是靠著美國，基本上民進黨政府是被美國吃定了，如果美國真的要台灣繳交保護費，台灣根本沒辦法去說要或不要。



鈕則勳為政治大學政治學博士，家族則是滿族鈕祜祿氏，研究專長包括媒體公關與危機處理、個人公關行銷、政府公關行銷、競選廣告、廣告策略與企劃、口語傳播，現為中國文化大學廣告系教授。



美國共和黨總統候選人特朗普選前不斷指稱台灣搶走美國的晶片工作，假設特朗普當選，這類選舉語言是否可能成為政府政策？



鈕則勳表示，從選舉策略來看，特朗普的發言是議題建構的操作，因為這種言論比較驚爆，會產生話題性，也會有網路聲量，能達到議題聚焦與媒體設定的效果。可是如果特朗普真的當選，這樣的選舉論述會不會實際落實在與台灣的互動上，他個人持保留態度。因為當時是為了競選造勢聚焦議題，所以很多論述會比較偏向誇張拉高聲量，當選之後很可能轉為更加深思熟慮，進行論述上的微調。



鈕則勳指出，不過特朗普也可能在為未來的談判有策略性地拉高開價，當特朗普說台灣搶走美國的晶片生意，或是像先前講中國大陸搶走美國的製造業，甚至是要收台灣保護費等等，從談判邏輯來看就是在拉高開價，等著看台灣如何因應。特朗普的動作就是讓台灣怕，台灣會怕是因為台灣缺乏選項，在中美兩強競逐之下，民進黨政府把所有雞蛋都押在美國的籃子裡。



鈕則勳表示，美國方面也很清楚，不管是特朗普或賀錦麗誰當總統，他們都看到台灣沒有任何選項，只能靠著美國，台灣唯一的選項就是靠著美國，因為民進黨政府不願意與大陸有一定程度的互動，台灣沒有其他選項就等於受制於美國，等於是美國已經掐著台灣的脖子，掐住你的咽喉。

