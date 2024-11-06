藍綠今再拼財劃法　國民黨團拂曉甲動備戰

國民黨團6日一早就甲動在財委會會議室外備戰。（照片：羅智強臉書） 中評社台北11月6日電／“立法院”財政委員會4日審查《財政收支劃分法》部分條文修正草案，朝野“立委”爆發肢體衝突，6日要續審相關修正草案。中國國民黨“立法院”黨團一早就甲動備戰。財委會召委陳玉珍清晨5時40分就到財政委員會準備，國民黨籍“立委”羅智強6日一早也在臉書曬出現場畫面，強調“枕戈待旦，決戰立法院！”



財委會4日經過近9小時朝野“立委”輪流發言後，雙方爆發口角衝突，最後更發生推擠，民進黨“立委”吳秉叡怒扯麥克風抗議，引發爭論。而今天還要續審，國民黨團為了預防民進黨“立委”突襲干擾議事，一早就聚集在財委會會議室現場。



羅智強6日在臉書也發文批評，民進黨這個亂黨，連攸關各縣市發展的財政收支劃分法都要亂，把陳玉珍關進電梯裡、吳秉叡拔麥克風砸中吳思瑤，因此為了不讓民進黨繼續霸佔財政委員會，早上六點國民黨甲級動員，為財劃法而戰！



陳玉珍6日也在臉書說，民進黨許多對財劃法提出問題的委員，根本連修法版本都沒有提出來，她已經連續好幾次會議都讓民進黨委員問好問滿，讓大家登記到沒有人要發言為止，希望今天要蓄意杯葛財劃法、不想讓地方均衡發展的委員，不要再次使用暴力，尤其不要傷害無辜的議事人員。



台媒報導，國民黨除了發出甲動，也發給內部“防守戰略”守則，將陳玉珍列為重要保護對象，也規劃“內圈”防守人員，包含“立委”丁學忠、顏寬恒、游灝、林沛祥、張智倫、謝龍介、黃仁、邱鎮軍、牛煦庭。其中，牛煦庭負責內外圈協調溝通。國民黨團更列出“議事協助組”。