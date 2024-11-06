柯羈押昨滿2個月　陳佩琪泛淚現身北所靜坐　

柯文哲妻子陳佩琪。(中評社 資料照) 中評社台北11月6日電／台灣民眾黨主席柯文哲在台北市長任內涉京華城容積率弊案，5日是柯文哲被羈押禁見滿2個月。柯妻陳佩琪昨晚抱著柯文哲玩偶抵達台北土城看守所靜坐，現場除了眾多柯粉及小草之外，陳佩琪也接受柯粉的直播訪問。她昨晚眼眶泛淚表示，“今天是9月5日柯文哲被裁定羈押禁見後2個月整的日子，她要來與小草在一起”。



根據《中時新聞網》報導，陳佩琪一出現在土城看守所外，就引發小草的騷動，紛紛對著陳佩琪喊“老師”，甚至有人關心陳佩琪是否有穿暖。陳佩琪手裡抱著柯文哲玩偶強調，“今天是9月5日柯文哲被裁定羈押禁見後2個月整的日子，她要來與小草在一起”。



陳佩琪眼匡泛淚、聲音沙啞的提到，在自己懷念柯文哲的時候，就會到柯文哲的辦公室走一走、晃一晃。同時也分享自己近期一個人搭捷運、搭車都感覺到孤單寂寞。她帶著玩偶，陳佩琪說，想到柯文哲的時候，就會把這個玩偶放在床上，“它就是我的另一半”。



陳佩琪指出，昨天是柯文哲羈押剛好兩個月的日子，她來到現場是要幫小草們加油打氣。原本以為可以和柯文哲見面，但現在希望好像落空了。陳佩琪同時感謝小草們，一直以來對柯文哲的支持與關心。



對於這兩個月的生活感想，陳佩琪則表示，從第一次檢廉到家中搜索後，她就很害怕漏接電話，怕檢廉要約談自己，其實打電話來的都是媒體居多。陳佩琪最後強調，她來是和大家分享生活的小故事，絕不會提到案情或北檢相關，以免被指控隔空串證，像民眾黨北市議員、“學姐”黃瀞瑩一樣被人翻出來。